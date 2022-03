Guendouzi a vu "de belles choses et un bon état d'esprit"

Mattéo Guendouzi (22 ans) a estimé que l'OM avait fait le travail, face au FC Bâle (2-1), jeudi soir. Il considère qu'il devrait toujours en être de même, au stade Orange Vélodrome.





Face aux micros, le milieu de terrain a confié son sentiment sur le succès obtenu contre les Suisses. Il pense que l'OM aurait pu inscrire plus de buts : "On est satisfait. On ne peut pas être déçu de gagner un match. On a fait un très gros match. On aurait pu en marquer 5. J'ai eu des occasions et les autres aussi. On a montré de belles choses et un bon état d'esprit. C'est rassurant pour la suite", a-t-il soufflé. Il considère que le résultat est important, en rapport à la petite crise traversée par le club : "Les supporters sont importants. Ils sont déçus des résultats, mais nous aussi. Ce n'est pas normal nos résultats à domicile surtout avec tous les supporters qui nous soutiennent. Là, ils ont dû prendre du plaisir à nous regarder."



L'OM affrontera Brest, dimanche. Un match important compte tenu de la mauvaise série en Championnat. Il sera intéressant de voir si le mieux entrevu face à Bâle se concrétise face à une équipe de Ligue 1.