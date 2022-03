Sampaoli : "On a eu six grosses occasions pour marquer"

En conférence de presse, Jorge Sampaoli s'est satisfait du visage affiché par son équipe, mais pas du score, qu'il aurait voulu plus lourd. Il a aussi apprécié le soutien du public.





Comme ses joueurs, le coach argentin a tenté de réagir, alors que les groupes de supporters l'ont mis en cause. Son équipe a affiché un visage offensif, jeudi soir, mais elle n'a marqué que deux buts : "Cela aurait pu finir par au moins quatre buts d'écart, contre une bonne formation de Bâle. Il faut mettre en avant ce qu'a fait notre équipe. On a l'impression que sur leur but, le joueur est hors-jeu, alors que nous, on a eu six grosses occasions pour marquer, au moins", a confié le technicien face aux médias.





"L'équipe était très bien, on a péché dans la finition"

Il a commenté ses remplacements, juste avant le but de Bâle. Il considère avoir été obligé de les faire : "Si je regrette les changements ? Oui, il faut dire que c'est difficile de changer des choses quand ça se passe bien. L'équipe avait le contrôle, jouait bien. Quand on fait des changements, c'est pour améliorer l'équipe. On a pris la décision de mettre Amine (Harit) parce que Dimitri (Payet) enchaîne et Luan (Peres) parce que Kolasinac manque de rythme. L'équipe était très bien, on a péché dans la finition."



Le natif de Casilda a enfin indiqué avoir apprécié le fait que les supporters soutiennent l'équipe : "Je ne sais pas si le message est passé, je pense que la belle ambiance qu'on a vue ce soir est due aux joueurs et au spectacle, qui a été bon. J'espère que le public a apprécié. On a besoin de leur soutien, de leur force, et d'ajouter cela à la sagesse du staff, qui doit prendre les bonnes décisions. Si on est tous ensemble, ce sera beaucoup mieux."



L'OM a rendez-vous à Brest, dimanche, dans le cadre de la 28e journée. Ce match-là sera déterminant.