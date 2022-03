Payet : "On aurait pu en mettre plus et ne pas en prendre"

Dimitri Payet (34 ans) a fait part de ses regrets, après le match OM-Bâle (2-1). Il pense que le score aurait pu être plus large.





Au micro de W9, le Réunionnais a commenté le résultat mitigé obtenu par l'OM au Vélodrome. Il considère que le score aurait pu être plus lourd : "S'il n'y a pas ce but suisse, la copie est presque parfaite. On a eu la maîtrise du ballon, on a fait notre jeu. On aurait pu en mettre plus et ne pas prendre ce but." Il pense que l'équipe phocéenne avait su prendre l'avantage dans le jeu : "On voyait que ça leur faisait du mal, la possession. Mais il aurait fallu en mettre plusieurs. On part on avec un avantage psychologique pour le retour. A nous de faire le match." Il a enfin regretté avoir pris un carton jaune. Il loupera le match retour : "Si je suis agacé par le jaune ? Oui, je le suis. Il y a eu d'autres situations comme le carton jaune sur la faute sur Harit (le Suisse méritait clairement un rouge, NDLR). Il va falloir faire sans moi, j'ai confiance en mon équipe", a-t-il conclu.



L'avantage, c'est que Dimitri Payet bénéficiera de quelques jours pour récupérer d'un calendrier qui se corse à nouveau.