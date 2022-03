Ndoye : "On sait où pousser pour leur poser des problèmes"

Prêté par Nice au FC Bâle, Dan Ndoye (21 ans) espère bien surprendre l'OM, ce soir, au stade Orange Vélodrome.





En conférence de presse, l'ailier a donné son sentiment sur le match qui va opposer son équipe à l'OM. Il espère que son équipe saura exploiter les failles du système phocéen : "Je connais l'OM, j'ai joué contre ce club la saison passée en L1. Je suis toujours de près le championnat, c'est une très bonne équipe avec beaucoup de joueurs de qualité. Il faudra exploiter leurs faiblesses. Mais on sait où pousser pour leur poser des problèmes", a-t-il lancé (propos recueillis par La Provence).



Le natif de Nyon a notamment disputé 31 matchs de Ligue 1, depuis le début de sa carrière (pour 1 but et 2 passes décisives).