Ligue 1, Société commerciale : quatre offres déposées

Quatre fonds ont formulé une offre, concernant la société commerciale de la LFP.





Selon L'Équipe, les quatre fonds (Hellman and Friedman, Oaktree, CVC et Silver Lake) intéressés par la société commerciale de la Ligue de Football Professionnel ont formulé une proposition. L'instance va maintenant étudier les offres avec ses banques (Centerview et Lazard) et ses avocats. Elle souhaite obtenir 1,5 milliard d'euros, contre un pourcentage de capital pouvant atteindre 20 %. Le futur partenaire sera désigné dans le courant du mois d'avril.



Pour rappel, cette création de société commerciale a été voulue par Vincent Labrune. Elle a notamment pour but de compenser l'argent perdu sur les droits TV avec la Covid-19 et l'affaire Mediapro.