McCourt aurait mis la pression sur Longoria

L'Équipe affirme que Frank McCourt a mis la pression sur Pablo Longoria pour récupérer de l'argent, cet hiver. Il serait frustré par le mercato.





Selon le quotidien, le propriétaire de l'OM escomptait vraiment récupérer de l'argent sur les ventes, lors du mercato hivernal. Il ne serait ainsi pas satisfait et mettrait une grosse pression sur l'Espagnol, concernant le sujet financier.



Info ou intox ? Pablo Longoria doit composer avec les nombreuses casseroles laissées par ses prédécesseurs. Après qu'il ait répété vouloir remporter la Ligue des Champions, on espère que l'Américain affiche un peu plus de classe que ce qui est rapporté par le journal, dont certains de ses journalistes paraissent toujours capable de lancer des polémiques sur pas grand-chose.



Côté sportif, l'OM devra se relancer très vite pour espérer obtenir son billet pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.