Brandao tacle le PSG

Brandao a commenté l'élimination du PSG par le Real Madrid, mercredi soir. Il a rappelé les bases.





Sur Twitter, l'ancien attaquant de l'OM a posté un message en réaction à l'élimination du PSG de la Ligue des Champions. "A jamais les premiers et les seuls, OM", a rappelé le Brésilien. Il a accompagné ses mots d'une étoile et d'une coupe.



Pour rappel, Brandao a défendu les couleurs de l'OM entre 2009 et 2012, pour un total de 31 buts en 116 apparitions. Il avait atteint les quarts de finale de la C1, en 2011-2012, avec Didier Deschamps.