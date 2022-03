Di Meco fait la leçon à Longoria

Eric Di Meco, qui dénonce les choix de Jorge Sampaoli depuis plusieurs mois, a interpellé Pablo Longoria. Il ne le pense pas suffisamment ferme vis-à-vis de son entraîneur.





Sur RMC Sport, l'ancien défenseur de l'OM est généralement moins tendre avec son "club de coeur" qu'il ne l'est avec ses rivaux. Il s'en est pris à Pablo Longoria lui-même, mercredi : "Petit à petit, il y a des supporters qui sont agacés. Ils ne comprennent pas ce qu'il se passe et les compositions d'équipe. Ils voient les matchs moyens de ces derniers temps et ils sont inquiets. La fin de saison ? Les adversaires savent qu'on est prenable. Sampaoli a été pris en grippe par une partie des supporters et ça peut être dur pour lui. Cela peut impacter l'équipe. C'est dur de rentrer au Vélodrome, mais alors quand ça va moins bien et qu'on sent une animosité... Cela peut rejaillir sur l'équipe. On aurait pu l'éviter. Je pense que le président a une grande responsabilité dans ce qu'il se passe aujourd'hui. On a loué son travail de directeur sportif. Il excelle là-dedans et il y une équipe qui tient la route, mais en tant que président, il doit avoir un recul par rapport aux résultats. Je lui ai dit. C'est son rôle d'aller voir le coach. Sampaoli a ses idées et son caractère. On sait ce que c'est. Le président doit aller le voir en lui disant qu'il y a un problème avec Milik. Longoria doit avoir le recul pour poser les questions des supporters", a-t-il lancé sur l'antenne de la radio.



Pour rappel, Eric Di Meco connaît le métier, puisqu'il a été manager général de l'OM en 2000.