Payan chambre le PSG

Benoît Payan, maire de Marseille, a réagi à l'élimination du PSG contre le Real Madrid (1-3). Il a publié une étoile, sur les réseaux sociaux.





Fidèle à son histoire, le PSG a livré une prestation mémorable, mercredi soir, sur le terrain du stade Bernabeu. Il s'est incliné 1-3 malgré ses superstars multimillionnaires Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Benoît Payan, le maire de Marseille, les a consolés en postant une étoile, sur les réseaux sociaux. La seule glanée par le football français en Ligue des Champions, en 1993.



Le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, lui a répondu sur un ton donneur de leçon : "Quand Marseille souffrira, Paris sera à ses côtés. Parce que Marseille est une belle ville et qu'elle mérite le respect. C'est ça l'esprit du sport", a-t-il écrit. Comme si le PSG avait un jour affiché un quelconque soutien à l'OM...



Cette nouvelle humiliation parisienne devrait concentrer l'attention des médias, ces prochains jours. Elle devrait permettre à l'OM de travailler un peu plus tranquillement.