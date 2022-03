Vers un licenciement de Sampaoli ? La réponse

Pablo Longoria n'envisagerait pas de se séparer de Jorge Sampaoli prématurément. L'Argentin devrait aller au bout de la saison.





Dans son édition du jour, L'Équipe revient sur la rumeur lancée par un journaliste argentin et rapportant un possible licenciement de l'entraîneur de l'OM. Elle a été démentie, en interne. Les décideurs phocéens auraient bien l'intention de permettre à Jorge Sampaoli d'aller au bout de la saison.



Le quotidien précise que Pablo Longoria a été surpris par la virulence des propos tenus par les supporters, mardi soir. Comme eux, il ne serait pas convaincu par le management des dernières semaines. Il serait néanmoins persuadé, de même que son entraîneur, que l'équipe est capable de se reprendre et de finir dans le top 3. Il aurait fait passer le message à Jorge Sampaoli qu'il fallait associer Dimitri Payet et Arek Milik. Il lui aurait demandé de trouver une solution pour aligner les deux stars ensemble, comme ça avait été le cas contre Angers (5-2).



Pour rappel, l'OM est 3e du classement de Ligue 1, avec 1 point d'avance sur le 4e. Tout reste possible, à condition que son vestiaire soit uni dans le travail et fasse abstraction de certains commentaires.