Saliba se juge "très moyen", depuis un mois

En conférence de presse, William Saliba (20 ans) a livré un jugement sans concession de ses prestations. Il pense qu'il va devoir se recentrer sur le travail pour retrouver son niveau.





Face aux médias, le défenseur marseillais a admis être en deçà de son meilleur niveau : "Depuis le début du mois de février, je suis très moyen. Il ne faut pas se cacher. Je sais que je dois travailler, je suis un jeune joueur, mais ce n'est pas une excuse. Je vais tout donner pour revenir à mon bon niveau", a-t-il lâché. "Je suis très heureux ici même si ça va mal depuis février. On va s'asseoir en fin de saison, mais avant il y a beaucoup de choses à faire surtout se qualifier en Ligue des Champions", a-t-il poursuivi. Il espère enfin que les résultats vont s'améliorer : "On a passé un mois de février difficile. On a mal commencé le mois de mars. Mais on va vite retrouver le goût de la victoire et surtout le beau jeu qu'on avait en début de saison."



William Saliba totalise 36 apparitions avec l'OM, depuis l'été dernier. Il est prêté par Arsenal, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2024.