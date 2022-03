Ligue 1 : Milik a marqué le plus beau but du mois

Le but inscrit par Arek Milik (28 ans) face à Metz a été élu plus beau but du mois de février, en Ligue 1.





Sur les réseaux sociaux, la L1 Uber Eats a annoncé que le but du Polonais avait été désigné plus beau but du mois de février. Pour rappel, l'attaquant était parvenu à contrôler le ballon de la poitrine, avant d'enchaîner avec un superbe retourner, du point de penalty.



Cette saison, Milik a marqué 16 buts en 27 apparitions, toutes compétitions confondues. Et il a inscrit 5 buts en 17 matchs de L1.