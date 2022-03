Mercato : Sarr se verrait bien revenir à l'OM

Bouna Sarr (30 ans) s'est exprimé sur un possible retour à Marseille, dans les prochaines saisons. Il se verrait bien reporter la tunique de l'OM.





Face au micro de Canal+, l'ancien défenseur marseillais a évoqué la possibilité d'un retour, lors d'un prochain mercato. Il y serait favorable : "J'aimerais forcément y revenir un jour, je ne sais pas quand, mais ce sera toujours avec plaisir. J'y suis resté cinq ans, mine de rien cinq ans c'est énorme dans une carrière. Je pense que c'est là-bas que je me suis accompli en tant que joueur et avant tout en tant qu'homme. Je suis parti avec d'excellents rapports avec les supporters marseillais, et je les aime comme ils m'aiment, je pense", a-t-il déclaré.



Bouna Sarr a porté le maillot de l'OM entre 2015 et 2020, pour 181 apparitions, 8 buts et 11 passes décisives. Il est engagé avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2024.