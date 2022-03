Sampaoli : "Beaucoup de gens veulent qu'on échoue"

Jorge Sampaoli a commenté les fortes critiques qui le ciblent, cet hiver. Il espère pouvoir trouver des solutions, mais juge que certaines d'entre elles sont excessives. Il pense que certains veulent qu'il échoue et espère leur donner tort.





Face aux médias, le coach de l'OM a répondu aux grosses difficultés rentrées cet hiver. Il veut s'en servir pour avancer : "J'aime ces moments, car en réalité c'est là où tu apprends le plus. Ils t'obligent à être plus courageux, à travailler plus. Les moments difficiles, dans la vie ou en football, t'obligent à bomber le torse et à chercher des solutions. Je crois que l'équipe a les outils pour le faire, car elle ne se cache pas, elle a la possession du ballon. Pour gagner, on doit s'améliorer dans le dernier tiers", a-t-il déclaré. Il se rappelle où était le club, quand il a signé : "Quand je suis arrivé, le club était 11e. Toute la saison, on a été 2e, devant des équipes comme Lyon, Lille, Rennes ou Lens, des équipes plus consolidées que nous. Aujourd'hui, on t'aime que quand tu gagnes. Moi j'aimerais qu'on m'aime pour que je gagne, pas parce que j'ai gagné."





"On a besoin de soutien, d'encouragements"

Il préfèrerait avoir du soutien : "Aujourd'hui, on a besoin de soutien, d'encouragements. Je crois que ce groupe le mérite. C'est un groupe très jeune. Ce dont on a le plus besoin à partir de maintenant, c'est d'être unis. Car ceux qui veulent commencer à nous diviser en raison d'un résultat, c'est facile. Il faut que maintenant les gens pensent au club, pensent que le club peut remporter quelque chose. Beaucoup de gens veulent qu'on échoue, qu'on parle d'un énième échec, mais nous on va tout faire pour que ça n'arrive pas."



Pour rappel, certains cadres du vestiaire paraissent lâcher peu à peu l'Argentin. Steve Mandanda a notamment "liké" un message anti-Sampaoli, mardi soir.