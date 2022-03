OM-Bale : compos probables, chaîne et horaire du match

L'OM accueille le FC Bâle, jeudi, pour le compte de la Ligue Europa Conférence. Compos probables, chaîne et horaire... Voici les infos à connaître sur le match !





Jorge Sampaoli est dans le dur, suite au nouveau revers concédé contre Monaco (0-1). L'Argentin paraît faire face à une fronde de plusieurs éléments de son vestiaire. Son management crispe et ses multiples changements de système ne paraissent plus acceptés par certains joueurs. Un succès contre le FC Bâle ne suffira même plus à calmer les critiques. Il faudra une série, mais en aura-t-il le temps ?



Côté terrain, l'Argentin peut a priori s'appuyer sur un groupe au complet pour la réception des Suisses. La situation est plus compliquée du côté du FC Bâle : Andy Pelmard, Albian Hajdari, Raoul Petretta, Andrea Padula et Emmanuel Essiam sont blessés.





L'historique OM-Bâle

L'OM n'a jamais affronté le FC Bâle, en coupe d'Europe. Opta précise que le club phocéen n'a perdu que 1 de ses 8 matchs contre des clubs suisses.





OM-Bâle : les compos probables

Voici la tendance, concernant la composition des équipes qui vont démarrer le match OM-Bâle.



La compo probable de l'OM : Mandanda - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Guendouzi, Kamara, Gueye - Payet - Dieng, Milik.



La compo probable de Bâle : Lindner - Lopez, Djiga, Burger, Katterbach - T. Xhaka - Ndoye, Stocker, Kasami, Millar - Chalov.





OM-Bâle, c'est sur quelle chaine et à quelle heure ?

Le match OM-Bâle sera diffusé sur W9 et Canal+ Sport. Son coup d'envoi est programmé pour 21h00.