Les supporters ont défendu Milik, Mandanda et Alvaro

Florent Germain a apporté des précisions sur le contenu de la réunion qui a eu lieu mardi soir. Selon ses informations, les supporters ont défendu Arek Milik (28 ans), Steve Mandanda (36 ans) et Alvaro Gonzalez (32 ans).





Les leaders des groupes de supporters ont fait part de leur mécontentement, mardi soir, lors d'un rendez-vous avec les dirigeants marseillais. Selon le journaliste, ils ont dénoncé le jeu pratiqué par l'équipe, ces dernières semaines, et rappelé que la devise du club était "Droit au but". Ils ont également estimé que le cas d'Arek Milik était mal géré : "On a l'un des meilleurs attaquants d'Europe et on est en train de le dégouter", auraient-ils lâché à Pablo Longoria. Ils considèreraient aussi que Steve Mandanda et Alvaro Gonzalez ont été mal traités par Jorge Sampaoli : "On ne peut pas traiter ainsi une légende de l'OM, le club n'a pas été honnête envers Mandanda." Ils auraient demandé à Longoria de secouer son entraîneur et indiqué que l'ambiance pourrait être tendue lors de la réception de Nice.



Les leaders des groupes souhaiteraient rencontrer l'entraîneur, les joueurs et... Frank McCourt, le propriétaire.