Le "like" très dérangeant de Mandanda

Steve Mandanda (36 ans) a placé un "like" hostile à son entraîneur, sur les réseaux sociaux. Il l'a ensuite retiré.





Mardi, le gardien emblématique de l'OM a placé un "j'aime" sur un sondage publié sur Twitter. Il a choisi le "Garder Milik", plutôt que "Garder Sampaoli", dans la perspective de la fin de saison. Un Like étonnant, qui a été retiré quelques heures plus tard.



Était-ce l'oeuvre de son community manager ? Qu'on soit d'accord avec les décisions du coach ou non, cette façon de le lâcher n'est pas acceptable de la part de ceux qui jouent moins. Il n'est pas non plus normal que des infos qui devraient rester en interne circulent comme c'est le cas actuellement. On ne s'y prendrait pas autrement si on voulait que l'OM dégringole du podium...



Pour rappel, l'OM reste 3e et garde des chances de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Espérons que tout le monde se reprenne dans le club.