Garétier : "On le connait, Jorge Sampaoli ne reste pas"

Geffroy Garétier pense que l'ère Jorge Sampaoli va bientôt prendre fin. Il considère que l'Argentin a mal géré le dossier Arek Milik (28 ans).





Au micro de la chaîne L'Équipe, le journaliste a donné son sentiment sur l'avenir du coach de l'OM. Il pense qu'il ne restera quoiqu'il advienne pas au club, au terme de la saison. Il estime aussi qu'il n'a pas su optimiser le rendement du Polonais : "De toute façon, on le connait, Jorge Sampaoli ne reste pas. C'est un fait. Il reste un an, un an et demi, et après il s'en va. Là où je suis très étonné, c'est peut-être un très grand entraîneur, mais tu as Arkadiusz Milik, qui est ton meilleur joueur, et tu ne fais pas tout pour le mettre dans les meilleures conditions. Le but c'est de le mettre en confiance, donc travaille là-dessus !", a-t-il confié.



Jorge Sampaoli totalise pour l'instant 19 victoires, 12 nuls et 8 défaites, cette saison. Sur l'ensemble de son aventure à l'OM, il a obtenu 1,80 point par match, sur 50 rencontres.