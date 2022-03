Une réunion tendue entre Longoria et les supporters

Pablo Longoria a rencontré les supporters, mardi soir. Les chefs des groupes auraient fait part de leur mécontentement.





Selon les informations obtenues par La Provence, le président de l'OM a rencontré les leaders des groupes de supporters, mardi soir. Ces derniers auraient fait part de leur mécontentement. Ils auraient fait part de leur doute sur le management de Jorge Sampaoli et Pablo Longoria leur aurait assuré que ça n'était pas le cas. Le directeur général Laurent Colette et le directeur de la sécurité Hervé Chalchitis étaient également présents.



L'OM a beau être 3e, la crise couve, à la Commanderie. On peut se demander si tous les membres du vestiaire, en particulier certains anciens relégués sur le banc, ont une attitude irréprochable, en ce moment.