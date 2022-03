Mercato : l'OM sur Mkhitaryan ?

Toujours à l'affût d'une opportunité de marché, Pablo Longoria garderait un oeil sur Henrikh Mkhitaryan, libre au mois de juin.





Malgré le manque de moyens et la possibilité d'être interdit de recrutement si la sanction de la FIFA est confirmée (concernant l'affaire Pape Gueye), Pablo Longoria continue de prospecter en vue du mercato d'été.



Selon les informations recueillies par Arménie Football, le président de l'OM serait intéressé par Henrikh Mkhitaryan (33 ans), en fin de contrat avec la Roma au moins de juin et des négociations aurait même déjà été entamée. L'international arménien a mis fin aux pourparlers avec la Roma. Il serait suivi par le Milan AC et des clubs de MLS.



Cette saison, Mkhitaryan a disputé 31 matchs avec le club romain, pour 3 buts et 6 passes décisives.