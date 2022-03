Vézirian doute que McCourt soit à l'OM après juin 2022

Le journaliste a fait une nouvelle révélation concernant la vente de l'OM, qu'il annonce comme finalisée depuis environ un an.





Sur sa chaîne YouTube, le journaliste Thibaud Vézirian a expliqué la raison, selon lui, pour laquelle Frank McCourt a assisté au match de l'OM face à Monaco, dimanche : "Non, (Frank) McCourt n'était pas au Vélodrome dimanche soir pour dire au revoir, il avait juste des réunions pour son nouveau projet sur internet pour l'après-OM, donc j'imagine qu'au niveau de sa communication, on a dû lui demander de se montrer à Marseille. L'au revoir, ce sera plus tard, car bien sûr il y aura un au revoir. Obligatoirement. Ou alors il faudra payer les 53 millions d'euros d'achats obligatoires sur différents joueurs au 30 juin prochain, il faudra payer les salaires colossaux de (Cédric) Bakambu, de (Sead) Kolasinac. Je n'aimerais pas être à sa place (rires). (...) J'ai eu un coup de fil d'une heure avec quelqu'un de haut placé qui a récemment rencontré Pablo Longoria et tout ce que je peux dire, c'est que tout va très très bien (pour la vente du club)."



Thibaud Vézirian continue donc ses affirmations selon lesquelles l'OM est cédé à une autre entité, d'origine saoudienne. Les faits le contredisent depuis un an.