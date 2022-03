Courbis s'oppose au licenciement de Sampaoli

L'ancien coach de l'OM, Rolland Courbis, a donné son point de vue sur la situation compliquée du club phocéen ces derniers temps.





Pour l'ancien entraineur de Lens, de l'OM et de Toulon, se séparer de Jorge Sampaoli n'est pas la bonne solution pour se sortir de la mauvaise passe actuelle, a-t-il affirmé à La Provence : "Les problèmes ont démarré après le match aller à Monaco (victoire 2-0, ndlr). Dès que l'OM a attaqué un calendrier avec un match tous les trois jours, les soucis ont commencé. Jorge Sampaoli a sa part de responsabilité, bien évidemment, comme tous les entraîneurs. Mais je suis inquiet : j'espère que le pire n'est pas à venir. Quand je vois le programme qui arrive... Avec cet effectif-là, ce n'est pas possible de perdre 22 points à domicile, et ce n'est pas terminé. Mais réclamer le départ du coach est prématuré. Le virer et mettre qui à sa place ? Les erreurs, ce n'est pas maintenant qu'elles sont commises. La plus grosse a été faite la saison passée quand tout le monde a été content de terminer 5e pour disputer la Ligue Europa. Ça a bousillé le calendrier."



Difficile de prôner comme Rolland Courbis une absence en Coupe d'Europe, qui est dans l'ADN de l'OM, durant une saison. Mais l'enchaînement des matchs n'aident effectivement pas le club phocéen à performer sur tous les fronts, alors que se profilent deux rencontres contre le FC Bâle, ce jeudi et celui d'après, dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence.