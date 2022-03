Sampaoli lâché par une partie du vestiaire ?

En pleine turbulence de résultats, l'OM voit pointer la crise, avec des tensions entre Jorge Sampaoli et plusieurs de ses joueurs.





D'après les informations de RMC, il existe des dissensions au sein du vestiaire, entre des membres de l'effectif phocéen et le coach argentin. En premier lieu, Alvaro Gonzalez et Steve Mandanda. Les deux tauliers du vestiaire ne jouent plus, en particulier l'Espagnol de 32 ans, utilisé 11 fois cette saison, mais qui n'a eu que 95 minutes de jeu en 2022 (5 minutes en Coupe de France et 90 face à Qarabag) et qui était hors du groupe contre Monaco, ce dimanche. Relégués au fond de l'effectif, les deux joueurs, qui avaient une voix qui porte les années précédentes, ne se font plus entendre dans les moments difficiles, puisque leur place dans le onze est très épisodique et qu'ils ne se sentent pas considérés. Or, dans la difficulté, le groupe aurait pu avoir besoin de leur expérience et de leur leadership.



Pour d'autres, comme Amine Harit, Leonardo Balerdi et Pape Gueye, le problème est un peu différent. S'ils ne sont pas des leaders, les trois joueurs, pratiquement toujours remplaçants, s'interrogent sur leur temps de jeu. Ils doutent de la confiance du coach à leur égard, et s'interrogent sur l'inefficacité des changements que fait l'Argentin en match, quand il s'agit de changer la physionomie d'une rencontre. Enfin, la position d'indiscutable du Brésilien Gerson crispe certains.



Si le staff et la direction minimisent, selon RMC, de telles tensions, ils reconnaissent une certaine "usure mentale" chez les joueurs. Une chose qui va devoir rapidement évoluer, sous peine de voir l'OM quitter le podium ces prochaines semaines, alors que de gros matchs arrivent (Bâle deux fois, Nice, Montpellier, Paris).