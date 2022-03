Selon Ménès, l'OM est "désespérant"

L'ancien consultant de Canal Plus a analysé le match de dimanche soir en Ligue 1, face à l'AS Monaco.





Selon Pierre Ménès, qui s'est exprimé sur son blog, Jorge Sampaoli ne doit pas trop s'inspirer de la saison de Marcelo Bielsa à l'OM : "On a vu un OM désespérant. Pourtant, la compo de départ de (Jorge) Sampaoli semblait cohérente. Sauf que j'ai noté un truc : si ça amuse certains d'entre vous, faites donc un arrêt sur image sur le plan large de la 37e minute. Vous constaterez qu'aucun des dix joueurs de champ marseillais n'est dans sa position initiale. Cela fait un moment qu'on dénonce un joyeux boxon et on a vraiment l'impression que les joueurs y perdent leur football. (...) À l'arrivée, c'est une bonne affaire pour l'ASM qui se replace, elle aussi, au classement, et un nouveau camouflet pour l'OM qui reste sur 1 point pris sur 9 et voit Rennes revenir à un point. Il ne faudrait pas que (Jorge) Sampaoli pousse le mimétisme avec (Marcelo) Bielsa jusqu'à finir au pied du podium. Ce qui serait un terrible échec."



Malgré sa mauvaise passe actuelle, qui est indéniable, l'OM est 3e à deux points du 2e, Nice, en jouant Brest, le 12e, dimanche prochain, à l'extérieur, où l'équipe de Jorge Sampaoli est plus à l'aise cette saison. De quoi espérer un rebond qui serait le bienvenu.