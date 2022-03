Guillemet : "Je suis inquiet pour Marseille"

Le journaliste de L'Équipe, Hugo Guillemet, voit l'OM dans une tendance négative avant d'aborder le sprint final en Ligue 1.





Sur La Chaîne L'Équipe, le journaliste s'est dit pessimiste pour le club phocéen, notamment à cause des supporters, en colère après les mauvaises performances de ces dernières semaines : "Je suis inquiet pour Marseille parce que ses adversaires ont eux une dynamique et on arrive dans les dix dernières journées. C'est le sprint final. C'est maintenant qu'il faut vraiment lever la tête et se lancer. Eux, ils sont vraiment en train de faire du surplace. Le truc qui m'inquiète encore plus, c'est l'insurrection du public au plus mauvais moment de la saison. Ça, ça peut crisper les joueurs qui ne sont pas habitués à de telles ambiances. Le problème est que Marseille a énormément de mal à domicile. Toutes les équipes qui vont au Vélodrome arrivent à mettre Marseille en difficulté."



L'OM enchaîne effectivement les mauvaises performances à domicile, en L1, ces derniers temps (Clermont, Monaco). C'est aussi le cas à l'extérieur (Lyon, Troyes). Dimanche prochain, l'OM va affronter Brest en Bretagne. À l'aller, Marseille s'était incliné 1-2 à domicile.