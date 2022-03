Diaz : "L'OM surperforme à la 3e place"

Sur RMC, Kevin Diaz a affirmé que voir l'OM à la 3e place de Ligue 1 était anormale par rapport à la qualité de l'effectif et de la concurrence.





Le consultant a également affirmé que contre l'AS Monaco (défaite 0-1), on ne pouvait pas en vouloir à l'entraîneur argentin de l'OM : "(Jorge) Sampaoli a peut-être beaucoup d'ambition, pour des moyens limités par rapport à ce qu'il veut faire. Parce que ce qu'il veut faire Sampaoli, c'est du (Pep) Guardiola... Marseille n'a pas les moyens des ambitions de Sampaoli. (...) Objectivement, l'OM surperforme à la troisième place. Le niveau de l'OM cette saison, on l'a vu en Europa League, où il y avait des équipes à sa portée (Lazio, Galatasaray, Lokomotiv Moscou, ndlr). Ils n'ont pas été capables de se qualifier. En 2022, contre Lyon et contre Monaco, tu as une mi-temps qui est bien et la deuxième qui est catastrophique. (...) Je n'ai pas toujours été tendre avec Sampaoli mais sur ce match, on ne peut rien lui reprocher."



Deuxième du classement une grande partie de la saison, l'OM est tombé à la 3e place de la Ligue 1 ce week-end, et certains affirment déjà que Marseille n'y est pas à sa place, contrairement à Rennes (4e), voire Lyon (9e) ou l'AS Monaco (8e). Charge aux joueurs de se ressaisir dès dimanche prochain, à Brest, pour prouver que leur place est bien sur le podium de la Ligue 1.