L'entourage de Milik précise ses intentions pour l'été prochain

Ce lundi, RMC avait affirmé que l'attaquant polonais quitterait l'OM cet été si Jorge Sampaoli restait à son poste pour la saison prochaine.





Une information démentie par le clan d'Arkadiusz Milik, cité par RMC : "A aucun moment (Arkadiusz) Milik n'a dit qu'il voulait quitter l'OM en juin à cause de désaccords avec Jorge Sampaoli. Arek respecte son entraîneur et ses décisions. Hier (dimanche), il a simplement expliqué qu'il fallait s'adapter à tous les systèmes. Et il était le premier à ne pas être satisfait de sa performance. Quand il joue, il essaye de faire le maximum. Il est concentré sur sa saison et veut tout faire pour que l'OM soit en Ligue des Champions la saison prochaine, et que l'équipe fasse un bon parcours en Europa Conference League."



Ce type de rumeurs faisant état de tensions au sein de l'effectif sont monnaie courante lors des périodes de mauvais résultats. Si des incompréhensions peuvent exister entre Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli, comme le Polonais s'en était ému il y a peu devant les médias, espérons que les deux hommes sauront faire front commun pour ramener l'OM à la 2e place du classement en Ligue 1.