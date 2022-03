L'OM mis à l'amende pour une banderole

Pour une banderole "Pro-Arménie", l'OM s'est vu infliger une amende de plus de 40 000 euros.





L'UEFA a décidé de remplir un peu plus son portefeuille en sanctionnant l'OM. Visé par une enquête de la Commission de discipline de l'instance européenne, le club a été sanctionné d'une amende de plus de 40 000€ (44 250 dollars).



L'OM a notamment dû s'acquitter de 20 000 dollars pour "messages provocateurs de nature politique, idéologique, religieuse ou insultante" en raison d'une banderole où on pouvait lire "Qarabag is Armenia" dans les travées du Vélodrome.