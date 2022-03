Acherchour pense qu'on a surestimé l'effectif

Dans le Club des 5, Walid Acherchour a estimé qu'on avait peut-être vu l'OM "trop beau" et que les recrues montrent actuellement leurs limites.





Encensés pendant la première moitié de saison, les joueurs de l'OM sont désormais sous le feu des critiques après deux défaites lors des trois derniers matchs. Walid Acherchour n'a pas dérogé à la règle, estimant qu'on avait probablement surestimé l'effectif et les recrues.



Dans le club des 5, il a déclaré : "On parle d'une équipe qui a été chamboulée avec une dizaine de recrues qui est arrivée depuis le début de saison. Quand on regarde bien, Pau Lopez était dans une situation d'échec à la Roma. Saliba reste encore un bambin perfectible malgré son gros potentiel. Caleta-Car était perdu l'année dernière avec Villas-Boas. Luan Peres découvre le championnat et il est en train de couler. On continue sur Guendouzi qui fait une super saison, mais qui joue tous les trois jours. On le voit dans le dernier geste. Gerson essaye de s'acclimater. On n'est pas content et satisfait de ses performances globales. Payet a 35 ans... Harit, toutes ses rentrées ne sont pas bonnes et il était au frigo la saison dernière. Bakambu, Under, Milik était remplaçant au Napoli quand il fallait faire des choix. Sur la profondeur, tu changes un joueur tous les trois jours. Ils devaient gagner la Coupe de France, aller loin en Europa League et être deuxièmes en championnat en faisant du beau jeu. On a peut-être vu l'effectif de l'OM plus beau qu'il ne l'est. Cela n'exonère pas non plus Sampaoli qui a ses responsabilités parce qu'il doit faire mieux."