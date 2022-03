Milik voudrait quitter l'OM si Sampaoli reste !

Selon les informations de RMC, Arek Milik aurait fait part de sa volonté de quitter le club si Jorge Sampaoli est reconduit pour la saison prochaine.





C'est une petite bombe que viennent de lâcher nos confrères de RMC. Selon le média, les relations entre Arek Milik et Jorge Sampaoli seraient très tendues, au point que l'attaquant polonais ne voudrait plus travailler avec le coach Argentin.



En effet, l'ancien Napolitain aurait même demandé à quitter le club si Sampaoli était conservé en vue de la saison prochaine. En plus de choix tactiques discutables, Milik n'aurait pas apprécié certaines sorties médiatiques de son entraîneur. Sampaoli ou Milik ? Pablo Longoria devra probablement trancher en fin de saison. Les supporters eux, doivent avoir une petite préférence.