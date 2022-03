Libbra demande à Sampaoli d'arrêter les bêtises

Marc Libbra a fait part de sa colère, après la défaite concédée par l'OM contre Monaco (0-1). Il croit que Jorge Sampaoli doit se reprendre.





Au micro d'Europe 1, l'ancien attaquant de Marseille a dénoncé les choix opérés par le technicien argentin. Il pense que ses joueurs ne prennent plus de plaisir : "Je pense que malheureusement, les joueurs n'arrivent pas à assimiler ce qu'il se passe. A un moment donné, il faut que les joueurs se réveillent. Dénaturer, c'est sortir du cadre footballistique. S'il n'y a pas de joueurs assez costauds pour aller taper à la porte du coach pour lui dire d'arrêter les bêtises. Si ces joueurs veulent jouer à l'OM, ils doivent taper du poing sur la table. Ils ne peuvent pas rester comme ça. Vous pensez que Rongier a pris du plaisir ? Que Payet a pris du plaisir ? Et on ne sait même pas quel est le vrai poste de Gerson. On ne l'a jamais vu jouer à son poste. Il faut arrêter les bêtises", a-t-il déclaré.



La discussion qui a eu lieu il y a quelques semaines ne paraît pas avoir eu les effets escomptés. Cet OM ne progresse plus.