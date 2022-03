Disasi : "Nous avons attendu notre moment"

Axel Disasi (23 ans) s'est réjoui du succès obtenu par Monaco à Marseille (1-0), dimanche soir. Les Monégasques se sont montrés patients.





L'OM a dominé bien dominé l'ASM, en première période. Pour autant, les attaquants ont été stériles. Axel Disasi admet que les Monégasques ont laissé passer l'orage : "En première période nous avons été patients, car nous n'avons pas eu la possession du ballon, nous avons fait bloc, mais nous avons attendu notre moment et il est arrivé en seconde période, où nous avons été plus ambitieux. C'était important de gagner afin de ne pas être décrochés des premières places. Nous nous sommes promis de ne rien lâcher et cette fin de saison va vraiment être excitante", a-t-il indiqué. Il n'a pas douté après le but refusé à Jean Lucas : "Non, car nous étions très concentrés sur notre match et nous savions qu'à la récupération, si nous arrivions à vite nous projeter vers l'avant, il y aurait des espaces dans leur dos. Sur le but refusé à Jean, cela s'est joué à quelques centimètres, mais nous avons bien exploité les espaces en seconde période."



Monaco (8e) n'a plus que 6 points de retard sur l'OM.