Clément : "Je suis très content de la deuxième mi-temps"

Au contraire de Jorge Sampaoli, Philippe Clément avait le sourire, dimanche soir. Comme Troyes, les Monégasques se sont relancés, voire rassurés, face à l'OM.





En conférence de presse, le technicien de l'ASM a admis que son équipe avait eu de la réussite : "De temps à temps, tu as besoin d'avoir de la chance, et pas qu'elle soit contre toi. Les semaines passées, nous étions dominants, nous avons toujours eu plus d'occasions que l'adversaire, mais on ne gagnait pas avec des situations défavorables, des cartons rouges injustes...", a-t-il déclaré. Il est satisfait de la seconde période réalisée par ses troupes : "Aujourd'hui (dimanche), je suis très content de la deuxième mi-temps. Sur la première, mes joueurs ont eu trop de respect pour Marseille dans les duels, dans la pression... Et quand on avait quelques ballons à jouer, nous n'avons pas bien fait. Je n'étais pas fâché à la pause, mais je voulais voir plus de confiance sur leurs visages. Ce n'est pas bien quand l'entraîneur croit plus en la qualité des joueurs que les joueurs eux-mêmes ! C'est le cas avec les jeunes, c'était la première fois que certains ont eu quatre matches d'affilée sans victoire. Il faut rester objectif et ne pas tomber dans l'émotion. J'étais certain que ça viendrait quand tu vois la qualité des joueurs. On doit juste avoir plus d'automatismes. C'est toujours difficile de gagner les matches ici. Les joueurs ont eu la bonne réaction en seconde période."



L'OM n'a désormais plus que 1 point d'avance sur le 4e. Et compte tenu de la dynamique actuelle et du calendrier qui arrive, la situation paraît inquiétante.