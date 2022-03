Sampaoli : "Nous avons vraiment besoin de gagner les prochains matches"

Jorge Sampaoli a livré son analyse de la nouvelle défaite concédée par l'OM, au stade Orange Vélodrome. Il pense que son équipe doit se reprendre très vite.





L'OM a de nouveau chuté à domicile. Il reste sur deux défaites et un match nul, en Championnat, et sa dynamique peut-être qualifiée de très négative. Jorge Sampaoli regrette que le réalisme ne soit pas au rendez-vous : "Je crois que lors de la première période, nous avons été meilleurs, il nous a juste manqué du tranchant, la domination était totale. Les quinze premières minutes, on était présents, mais il y a eu des choix erronés au niveau du ballon. L'intention était là en seconde période, mais c'était confus par rapport à la première, il nous a manqué de la précision. L'équipe d'en face a été très difficile à jouer, ils ont des joueurs dans la partie offensive qui sont bons." Il admet que son équipe a besoin de prendre des points : "Nous avons vraiment besoin de gagner les prochains matches. Chaque équipe va nous compliquer la tâche, il va falloir disputer toutes ces rencontres comme nous avons joué lors de la première phase du Championnat, avec dynamisme et envie, comme des finales."





"Nous avons parfois une domination totale, mais nous gagnons peu"

L'Argentin a évoqué les sifflets du public et les chants hostiles : "C'est normal de la part des supporters : ils veulent que l'équipe gagne. Mais nous avons essayé, de tous les côtés. Il n'y a pas eu un manque de volonté de mes joueurs, il y a eu un problème de précision dans toutes nos attaques, et peut-être aussi un manque de chance. Les supporters ont le droit d'exiger des résultats." Et de conclure : "Totalement. Nous avons essayé de gagner en supériorité avec des joueurs qui sont plus offensifs, surtout les milieux récupérateurs. Pour notre équipe, c'est dur de gagner ici, au Vélodrome. Il faut que je donne à mes joueurs cette capacité à faire face lors de ce genre de match à la maison. Nous avons parfois une domination totale, mais nous gagnons peu. Ce (dimanche) soir, il fallait être plus décisif lors de la finition et obtenir ce but qui récompense notre première mi-temps."



Que cela vienne des joueurs ou de l'entraîneur, quelque chose coince dans la machinerie olympienne. Jorge Sampaoli et Pablo Longoria vont devoir trouver des solutions pour remobiliser et remotiver les troupes.