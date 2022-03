Saliba : "On n'a pas le droit de lâcher"

William Saliba a confié sa déception, après la nouvelle défaite concédée par l'OM contre Monaco (0-1).





Au micro de Prime Vidéo, le défenseur a confié sa frustration : "Cela fait chier de perdre encore à domicile. C'est un coup dur, on n'a pas le droit de lâcher, mais on va revenir, cela est sûr. En première mi-temps, on n'a pas su marquer... encore une fois, ils ont su marquer directement sur leur première occasion. On doit travailler et faire un résultat à domicile, jeudi (contre Bâle). Il y a de la fatigue, mais on doit faire avec, ce n'est pas une excuse", a-t-il lancé.



Staff et joueurs, le vestiaire marseillais va devoir se reprendre. Il est plus que temps de retrouver une dynamique positive.