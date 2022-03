Longoria : "On n'a pas réussi à vendre"

Dans les colonnes de La Provence, Pablo Longoria a admis ne pas avoir été mis sous pression par Frank McCourt concernant les ventes. Cependant, il explique que des rentrées d'argent sont indispensables.





Depuis son arrivée à Marseille, Pablo Longoria parvient à réaliser des petits miracles malgré des moyens très limités. L'Espagnol, spécialiste des montages financiers en tout genre, a réussi à renforcer l'effectif à moindres coûts (63 millions dépensés avec la levée de l'option d'achat de Pau Lopez) lors des deux derniers mercatos.



C'est au niveau des ventes que le bât blesse. En effet, le club n'a fait rentrer que 7 M€ dans les caisses depuis l'été dernier. Une situation délicate dans un contexte où l'OM est surveillé de près par la DNCG. On avait entendu que Frank McCourt avait demandé à son président de vendre pour 30 M€, mais cette rumeur a été démentie par Longoria dans les colonnes de La Provence : "Le propriétaire ne nous a pas donné cet objectif : c'est moi qui me fixe les objectifs, un projet moderne nécessite des rentrées d'argent. C'est fondamental, surtout quand un projet redémarre. Je considère la vente comme la façon d'améliorer l'équipe. On n'a pas réussi à vendre, ce qui s'explique par différents facteurs. C'est une sortie d'échec par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, mais aussi pour la santé et la gestion du club."