Une opportunité pour garder Saliba ?

Dans son édition du jour, l'Équipe explique que l'OM aurait une fenêtre de tir pour faire rempiler William Saliba. Arsenal pourrait accepter un nouveau prêt.





Depuis son arrivée à l'OM cet été, William Saliba est, sans conteste, le patron de la défense olympienne. Ce n'est d'ailleurs pas une surprise de le voir comptabiliser le plus de titularisations au sein de l'effectif en Ligue 1 (25). Malheureusement, le défenseur central est prêté par Arsenal et l'OM n'est pas en mesure de payer les 30 M€ réclamés par les Gunners pour lâcher le Français.



Malgré tout, l'Équipe annonce, dans son édition du jour, qu'il reste encore un espoir de voir Saliba prolonger l'aventure sur la Canebière. Pablo Longoria l'annonçait il y a quelques jours, le club a une excellente relation avec son homologue londonien et les dirigeants des Gunners pourraient accepter un nouveau prêt de leur défenseur. Évidemment, les conditions financières seraient plus élevées, mais le quotidien explique que Pablo Longoria aura une carte à jouer dans ce dossier.