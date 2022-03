"Le palmarès de Payet ? Un manque de chance" selon Rothen

Dans son émission Rothen s'enflamme, Jérôme Rothen a pris la défense de Dimitri Payet vis-à-vis des critiques sur son palmarès.





"Alors oui les titres manquent, mais je te le dis, c'est la faute à pas de chance avec l'Équipe de France, parce que s'il ne se blesse pas en finale de l'Europa League avec l'OM, en 2018 il est dans le groupe et il aurait été champion du Monde avec eux. Le palmarès aurait bien tourné à ce moment-là. Après en club, il a fait le choix du coeur d'être à Marseille et il nous l'a redit aussi, il a eu l'opportunité au bout d'un moment d'aller ailleurs, peut-être dans des clubs bien plus importants et capables de gagner des titres sur la scène internationale. Il a préféré rester à Marseille, s'inscrire dans la durée et aujourd'hui je pense que le mariage se fait très bien donc moi je peux que le féliciter de sa carrière."



Peut-être débloquera-t-il son palmarès grâce à l'Europa Conference League, qui sait.