"Henrique à la place de Milik ? C'est insupportable" pour Kevin Diaz

Sur les ondes de RMC, Kevin Diaz a fait de son incompréhension vis-à-vis des choix de Sampaoli, qui tourne à l'entêtement selon lui.





Comme beaucoup, Kevin Diaz ne comprend pas les choix de Sampaoli et notamment l'acharnement sur Arek Milik, de loin le meilleur buteur de l'effectif. Pour le consultant, cela vire à l'entêtement : "Un entraîneur a le droit d'avoir des convictions et je reste derrière Sampaoli parce que j'aime ce qu'il a proposé depuis le début de saison, mais un entraîneur quand il vire de la conviction à l'entêtement, là ça commence à devenir agaçant. S'il veut jouer le football liquide de Pep Guardiola, mais qu'il n'a pas le banc de touche de Guardiola, il n'a pas Mahrez, il n'a pas Foden... Il veut jouer sans numéro 9 OK, mais si tu mets Payet et que de toute façon il joue à gauche comme il l'a été une grande partie de ce match où il n'a pas été numéro 9 ni faux 9 et que te retrouve finalement avec Dieng à la place de Milik, il y a un problème (...) Sampaoli fait rentrer Luis Henrique avant Milik... Je suis désolé ça c'est insupportable. Il pense qu'il n'a pas besoin de Milik, il veut le démontrer, mais il n'y arrive pas."