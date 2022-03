Gignac veut finir sa carrière aux Tigres

Aux Tigres depuis 2015, André-Pierre Gignac a réitéré sa volonté de terminer sa carrière au Mexique.





Véritable légende des Tigres avec 160 buts en 281 matchs (meilleur buteur de l'histoire du club), André-Pierre Gignac a fait part de sa volonté de terminer sa carrière à Monterrey.



Dans une interview accordée à Fox Sport Mexique, APG a déclaré : "Un départ du Mexique? Honnêtement, non. J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière avec les Tigres. J'ai eu, récemment, des sollicitations, mais je le répète, je veux terminer ma carrière ici parce que je sens que c'est ici que je veux vivre plus tard. Je veux continuer ma carrière ici. Je suis tombé amoureux du Mexique il y a plusieurs années maintenant. Si je peux continuer à être utile avec mes jambes et on me dit au club qu'on ne veut plus de moi, on verra. Mais moi je veux continuer tant que j'en ai dans les jambes, j'ai en tête de terminer ma carrière ici, avec les Tigres"