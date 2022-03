Guy Stephan sera présent au Vélodrome

À 10 jours de la prochaine liste de Didier Deschamps, son adjoint, Guy Stephan sera présent au Stade Vélodrome pour superviser certains joueurs.





Dans 10 jours, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour les matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire le 25 mars (un match qui se jouera d'ailleurs au Stade Vélodrome) et face à l'Afrique du Sud le 29.



En ce sens, La Provence nous apprend que son adjoint, Guy Stephan, sera présent dans les travées du Vélodrome pour observer les cinq internationaux qui fouleront (ou pas) la pelouse : Guendouzi, Mandanda, Tchouaméni, Ben Yedder et Aguilar. Et pourquoi pas Boubacar Kamara, qui mériterait bien une première sélection.