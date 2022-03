Payet sur Sampaoli : "On s'est tout de suite compris"

Dans les colonnes de l'Équipe, Dimitri Payet est revenu sur sa rencontre avec Jorge Sampaoli, avec qui le courant est passé immédiatement.





Depuis son arrivée à Marseille, Jorge Sampaoli a fait de Dimitri Payet son homme de base sur le plan offensif. Que ce soit en n°10, ou en faux n°9, le coach argentin compte sur son capitaine pour débloquer les situations.



Pour le journal L'Équipe, le Réunionnais est revenu sur la première rencontre avec l'ancien sélectionneur de l'Argentine. "On a eu une discussion très brève parce qu'on s'est tout de suite compris. Il m'a fait comprendre ce qu'il attendait de moi et ce qu'il fallait faire pour être sur le terrain. Entre la confiance qu'il m'a accordée immédiatement et le style de jeu qu'il a mis en place, tout était réuni pour que je m'épanouisse. Une phrase m'a particulièrement marqué. Il m'a dit : 'Je veux que tu sois heureux'. Je pense qu'il m'a bien cerné parce que je suis meilleur quand je suis heureux sur le terrain. On s'est tout de suite compris sur cette phrase-là."