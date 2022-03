Payet sur les Bleus : "Dans un coin de ma tête"

Parmi les nombreux sujets abordés dans son interview pour le journal l'Équipe, Dimitri Payet a évoqué un possible retour en équipe de France.





Depuis octobre 2018 et un match amical face à l'Islande, Dimitri Payet n'a plus goûté aux joies de l'équipe de France. Malgré des performances qui auraient pu lui permettre de prétendre à une sélection, Didier Deschamps n'a jamais rappelé le Réunionnais. Dernièrement, l'ancien entraîneur de l'OM avait déclaré : "Pour chaque joueur qui a pendant plusieurs années été en équipe de France, a eu un statut de joueur important, titulaire, cadre, mais avoir un rôle moindre, il y aura toujours une frustration, voire plus. C'est quelque chose qui pour moi est difficilement vivable, surtout pour le joueur concerné."



Malgré tout, le secteur offensif regorge de talents et Payet demeure lucide sur sa situation, même s'il n'a pas perdu espoir : "Quel joueur français offensif peut prétendre vouloir être titulaire quand vous avez Benzema, Mbappé et Griezmann devant ? Il faut être fou. Je pourrais revenir pour cirer les chaussures de Karim s'il le faut ! Ce serait couillu de dire " j'arrive et je joue ! " Être dans les 23, c'est déjà exceptionnel, le vivier offensif est incroyable. Peut-on encore rêver de l'équipe de France à 35 ans ? À partir du moment où je pense que je peux encore avoir un niveau de jeu international, ça restera toujours dans un coin de ma tête. Mais on a une sélection extraordinaire avec, dans mon domaine offensif, des joueurs incroyables. Le choix, le sélectionneur l'a. Je ne me mets plus de pression avec ça, ce ne serait que du bonus."



Si son parcours en Bleu devait s'arrêtait là, Dimitri Payet comptabiliserait 38 sélections pour 8 buts, dont un formidable Euro 2016 où il avait inscrit 3 buts en 7 matchs.