Payet "On m'attend toujours au tournant"

Chez nos confrères de l'Équipe, Dimitri Payet est revenu sur sa relation avec les supporters depuis son retour, en 2017.





Depuis son retour au bercail en 2017 en provenance de West Ham, Dimitri Payet a toujours été l'un des chouchous du Vélodrome. En témoigne le tifo du virage sud à son effigie lors du match de coupe face à Montpellier fin janvier.



Même s'il a parfois été critiqué pour ses performances, le Réunionnais assure que cette "pression" constante lui permet de se remettre constamment en question : "Cela me maintient dans une certaine régularité, quelle qu'ait été ma prestation sur le match d'avant. On m'attend toujours au tournant ! C'est ce jeu avec les supporters, cette histoire d'amour qui entretient cette flamme encore aujourd'hui. Ah ça, ils savent bien le faire de me piquer ! Mais, si les supporters sont aussi exigeants, c'est parce qu'ils savent de quoi vous êtes capable, je ne peux pas leur en vouloir quand je ne suis pas performant, c'est normal. C'est une histoire d'amour, qui ne peut pas toujours être au beau fixe, mais le temps aidant, on arrive à se comprendre davantage."



Pour l'instant, le capitaine olympien a en tout cas répondu aux attentes des supporters avec 11 buts et 11 passes décisives. Un peu en perte de vitesse depuis 4-5 matchs, il devra retrouver son meilleur niveau et mener l'équipe comme il a pu le faire par le passé pour décrocher une qualification en Ligue des Champions.