Boadu : "Marseille n'est pas supérieur à nous"

En conférence de presse d'avant-match, Myron Boadu s'est montré confiant quant au déplacement de son équipe à Marseille.





Battus la semaine dernière par le Stade de Reims sur leur pelouse (1-2) et privés d'une finale de Coupe de France mercredi par le FC Nantes, les Monégasques ne sont pas au meilleur de leur forme.



Mais en conférence de presse, Myron Boadu a expliqué qu'aucune crise de confiance ne touchait le groupe actuellement. Pour l'attaquant, l'ASM est tout à fait capable de rivaliser avec l'OM, demain soir : "Nous sommes déçus de ne pas nous être qualifiés pour la finale de la Coupe de France, mais je ne sens pas une pression négative sur le groupe. Nous sommes conscients de nos qualités et le coach nous transmet sa confiance. Nous avons un grand rendez-vous dimanche à Marseille, mais nous savons que nous pouvons gagner. Nous ne ressentons donc pas de pression négative, nous avons simplement besoin d'être concentrés sur les prochaines échéances. Nous pouvons rivaliser avec l'OM. Quand je regarde dans le vestiaire les joueurs autour de moi, je vois beaucoup de qualités. Il y a de nombreux internationaux et de joueurs qui peuvent l'être, donc je ne pense pas que Marseille nous soit supérieur. Nous avons simplement manqué d'un peu de chance lors des dernières rencontres."