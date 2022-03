Kolo Muani s'engage en l'Allemagne

Pisté par Pablo Longoria depuis plusieurs mois, Randal Kolo Muani s'est engagé avec l'Eintracht Francfort.





Longtemps ciblé par l'OM pour renforcer le poste d'avant-centre, Randal Kolo Muani ne rejoindra pas les rangs phocéens. Et pour cause, l'attaquant du FC Nantes vient de s'engager avec l'Eintracht Francfort a annoncé le club allemand via son compte Twitter. Le futur ex-Nantais s'engage libre, un très bon coup pour le directeur sportif de l'Euntracht, Markus Krösche : "Randal Kolo Muani va apporter des qualités dont nous avons besoin pour notre jeu. Il est rapide, robuste et a un très bon sens du but. De plus, il est tactiquement flexible et peut jouer dans plusieurs systèmes, ce qui nous donnera encore plus de variété au cours de la nouvelle saison. Randal a également suscité l'intérêt de nombreux clubs en raison de son potentiel de développement. Nous sommes très heureux qu'il souhaite faire ses prochains pas à l'Eintracht Francfort. "



L'international espoir français (9 buts, 3 passes décisives) n'est pas étranger à la très belle saison des Canaris, 8e en championnat et qualifié pour la finale de la Coupe de France.