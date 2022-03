Sampaoli affirme que Bakambu et Kolasinac ne sont pas prêts

En conférence de presse, Jorge Sampaoli est revenu sur l'état de forme des recrues hivernales Bakambu et Kolasinac. Les deux joueurs ne sont pas encore à 100% selon le coach argentin.





"Logiquement, il y a une évolution physique. Ce sont deux joueurs qui sont arrivés après une très longue période d'inactivité. Ce n'est pas qu'une question de forme physique, mais surtout de timing. Il faut voir l'adaptation avec de nouveaux partenaires, les connexions avec les autres... Il est difficile de les lancer sur le terrain au coup d'envoi sans savoir s'ils sont réellement à 100 % intégrés sur tous les aspects. Cela pourrait aussi nous donner un désavantage. Tous les jours, on essaie de savoir s'ils sont vraiment à 100 % dans tous les domaines pour obtenir une possible place de titulaire. Cette longue inactivité ne doit pas amoindrir le rendement collectif."



Depuis leur arrivée, Cédric Bakambu (3 titularisations, 2 buts) et Sead Kolasinac (2 titularisations, 1 passe décisive) n'ont pas vraiment semblé amoindrir le rendement collectif, mais plutôt apporter de la fraîcheur et des alternatives tactiques à l'OM.