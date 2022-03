Longoria "satisfait" des performances de Gerson

Dans les colonnes de La Provence, Pablo Longoria a apporté son soutien à Gerson et s'est dit satisfait de ses performances.





Le cas Gerson fait débat au sein des supporters de l'OM. Malgré tout, beaucoup s'accordent à dire que l'international Brésilien manque de régularité et n'apporte pas assez au vu de son statut et des moyens mis en oeuvre pour le rapatrier de Flamengo.



Dans un long entretien accordé à La Provence, Pablo Longoria est notamment revenu sur les performances du n°8 Olympien, qu'il trouve satisfaisantes et explique que l'adaptation pour un joueur venant du Brésil est toujours plus longue. "Je suis très satisfait de ses performances. Quand un joueur arrive du Brésil, c'est un recrutement différent. Le joueur change de saison, ne prend pas de vacances. Il y a une période d'adaptation, Gerson l'a vécue entre octobre et novembre. Quand il est arrivé, il était dans une condition physique meilleure que ses partenaires, il a eu un impact immédiat."



Le président de l'OM en a aussi profité pour rétablir la vérité sur le montant du transfert : "Les chiffres sortis dans la presse ne sont pas tout à fait vrais, surtout parce que c'est une opération dans laquelle on parle d'acheter des pourcentages."