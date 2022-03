Payet explique les raisons de son retour à l'OM

Dans un long entretien pour le journal l'Équipe, Dimitri Payet est notamment revenu sur les raisons qui l'ont poussé à revenir à l'OM en 2017.





Après avoir ébloui l'Angleterre lors de son passage à West Ham (2015-2017), Dimitri Payet avait décidé de retourner à Marseille un peu à la surprise générale malgré des offres beaucoup plus intéressantes d'un point de vue financier.



Pour le journal L'Équipe, le Réunionnais est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à revenir sur la Canebière. "Ça a été une année extraordinaire qui m'a porté jusqu'à l'Euro 2016. Certes, mon retour n'était pas prévu... Je lis moi aussi, j'entends... Il y a les fâchés, les déçus, les incrédules. J'ai quitté West Ham pour des raisons plus familiales que sportives, car j'avais prolongé mon contrat et j'en avais encore pour cinq ou six ans. Je ne manquais de rien. Mais, pour être bon sur le terrain, il faut que je sois heureux, et si ma famille n'est pas heureuse, je ne peux pas l'être. J'ai donc fait le choix de rentrer à la maison. Ça n'a ni été un caprice ni un retournement de veste parce que depuis que je suis revenu ici, je n'ai pas bougé et ne compte pas le faire. C'était réfléchi. J'aurais pu aller en Chine, au Qatar ou en Arabie saoudite, mais je ne l'ai jamais voulu. C'est bien de gagner de l'argent, mais si c'est pour être malheureux dans son couple ou avec ses proches, à quoi ça sert ?"



Depuis son retour, Dimitri Payet a marqué 54 buts et délivré 57 passes décisives. Il a donc été décisif dans 55% de ses matchs avec l'OM.