Clement : "Je crois en nos forces pour contrer l'OM"

En conférence de presse, Philippe Clement a prôné la patience malgré le manque de résultats et estime avoir des armes pour gêner l'OM dimanche.





Actuel 10ème de Ligue 1 après la victoire de Lyon hier soir, l'AS Monaco tourne au ralenti malgré l'arrivée de son nouveau manager Philippe Clement. En conférence de presse, le Belge a expliqué que le travail de son groupe allait bientôt payer : "Nous sommes ici pour obtenir des résultats, mais aussi pour développer des jeunes joueurs. Cela fait huit semaines que je suis là, et pendant cette période, il y a eu des cas de Covid et des blessures. Je n'ai quasiment pas pu compter sur Benoît Badiashile, Aleksandr Golovin et Myron Boadu par exemple. Je le répète, ces quatre derniers matchs, nous avons fait beaucoup de bonnes choses, et nous allons récolter les fruits de ce travail, j'en suis convaincu."



Face à l'OM, le coach monégasque s'attend à un match compliqué, mais estime avoir une carte à jouer à la récupération du ballon pour contrer le bloc marseillais. "OM - Monaco ? C'est un match difficile, face au deuxième de Ligue 1. Ils ont gagné le match aller, où ils étaient très impressionnants dans le jeu. C'est un grand défi, mais je sens l'envie de mon équipe de retourner la chance de notre côté. Le but est de transmettre le maximum d'informations possibles sur Marseille. Ils sont très forts dans l'organisation et dans la possession. Ce n'est pas une équipe qui presse tout le temps. Ce sera un match difficile, mais je crois en nos forces pour contrer cette équipe."